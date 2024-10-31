Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Саломе Зурабишвили с призывом рассмотреть вопрос о его помиловании.

«Я полностью солидарен с президентом Саломе Зурабишвили и мне понравилось, что она не пошла на провокацию и не согласилась на требования российской прокуратуры», — написал третий президент Грузии в своем посте на Facebook, имея в виду Генеральную прокуратуру Грузии, которую он обвиняет в политической ангажированности.

«Я видел, что госпожа Саломе также не пропустила угрозу со стороны [экс-президента РФ Дмитрия] Медведева. Именно по таким поступившим из Москвы инструкциям, по высосанным из пальца обвинениям я уже более трех лет нахожусь в заключении, и я не хочу, чтобы фигурантом исторической ответственности за это незаконное заключение оказалась президент Зурабишвили, которая реально может устранить эту несправедливость», — добавил Саакашвили.

30 октября Генеральная прокуратура Грузии сообщила о начале расследования возможных нарушений на парламентских выборах по запросу Центральной избирательной комиссии. Комиссия попросила провести проверку в связи с многочисленными обвинениями в фальсификациях, в том числе выдвинутыми президентом Зурабишвили.

Президент отказалась явиться на допрос и назвала расследование «очевидно политическим». Она также напомнила о недавнем заявлении бывшего президента России Дмитрия Медведева, который призывал к ее смещению и аресту.

Михаил Саакашвили возглавлял страну с 2004 по 2013 год и ушел из власти по окончании его президентского срока, а позже и из грузинской политики в результате поражения его партии ЕНД («Единое национальное движение») правящей и поныне «Грузинской мечте».

Он находится в заключении с 2021 года после возвращения в Грузию, где его приговорили к тюремным срокам по обвинениям в злоупотреблении властью, которые он и его сторонники считают политически мотивированными. Грузинские власти утверждают, что он несет ответственность за превышение полномочий в период своего президентства.