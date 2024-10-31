Президент Владимир Зеленский осудил «нулевую», по его мнению, реакцию союзников Украины на размещение Россией северокорейских войск для войны в Украине. Он заявил, что такая реакция подтолкнет Москву только к увеличению контингента.

В интервью южнокорейскому телеканалу KBS Зеленский заявил, что, по его мнению, РФ уже пытается договориться о переброске инженерных войск и «большого количества гражданских лиц» для работы на российских военных заводах.

«Путин следит за реакцией Запада. И я думаю, что после всех этих реакций Путин примет решение и увеличит контингент. Та реакция, что есть сегодня, — ничто. Это ноль», — сказал Зеленский.

Он начал публично предупреждать о вовлечении КНДР в войну 13 октября. Западные союзники с тех пор назвали этот шаг серьезной эскалацией, но не объявили ни о каких ответных мерах.

Южная Корея предложила помощь в разведке и более широкое сотрудничество по этому вопросу, а также рассматривает возможность отправки в Украину группы военных наблюдателей, как сообщили в эту среду южнокорейские чиновники.

В подготовленном в среду выступлении в Совбезе ООН делегация Украины назвала имена трех северокорейских генералов, которые, по ее словам, сопровождают тысячи военнослужащих КНДР, переброшенных в Россию.

Россия не отрицает участия северокорейских войск в войне. Северная Корея первоначально отрицала свою причастность, но позднее в Пхеньяне заявили, что их действия «соответствуют международному праву».

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд заявил в четверг, выступая в Совбезе, что по данным Вашингтона, «прямо сейчас» в Курской области, граничащей с северо-восточной частью Украины, находятся 8 тыс. северокорейских военнослужащих.