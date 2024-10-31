Три грузинские оппозиционные партии, утверждающие, что выборы, прошедшие в выходные, были сфальсифицированы, призвали к массовым уличным протестам в следующий понедельник. Их призыв последовал после заявления компании HarrisX, проводившей экзитпол на выборах, о том, что расхождения в официальных результатах от ЦИК не поддаются статистическому объяснению. По данным HarrisX, результаты, отдавшие победу партии «Грузинская мечта», были «статистически невозможны» и могут указывать на возможные нарушения в процессе голосования.

Экзитпол HarrisX, заказанный оппозиционным телеканалом Mtavari Arkhi, показал, что четыре основные оппозиционные партии, взятые вместе, имели бы шансы на парламентское большинство. На пресс-конференции оппозиционный блок «Сильная Грузия» через представителя Ану Долидзе сообщил, что в понедельник в 7 часов вечера объявит дальнейший план действий и выступит с призывом к мирным, организованным протестам.

Тем временем ЦИК объявил, что правящая партия «Грузинская мечта», основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили, получила почти 54% голосов, несмотря на серьезные нарушения, выявленные наблюдательными миссиями, включая ОБСЕ. Западные страны призвали Грузию провести полное расследование этих нарушений. Лидеры грузинской оппозиции настаивают на продолжении протестов, считая это необходимым шагом для оспаривания итогов выборов. Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава заявила, что протесты являются древней и самой прямой формой демократии, особенно когда правительство отказывается слышать волю народа.

Проведенный HarrisX анализ поддержал претензии президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных партий о том, что выборы были украдены. Многотысячные митинги против результатов выборов прошли у здания парламента в Тбилиси. Многие грузины, как и международное сообщество, видят эти выборы как ключевой момент для страны, который может либо вернуть Грузию под влияние России, либо приблизить к ее цели вступления в ЕС.