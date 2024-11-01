В Брянске украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате чего пострадал один человек, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз. На одном из этажей здания были повреждены окна, балкон и фасад. По информации телеграм-канала Shot, пострадавший был госпитализирован.

Позже Богомаз уточнил, что на территории области были сбиты еще четыре беспилотника. Накануне вечером Минобороны отчиталось о 13 сбитых дронах в регионе, в то время как Богомаз заявил об уничтожении 18 БПЛА.

Тем временем глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о налете беспилотников на регион, расположенный в полутора тысячах километров от границы с Украиной. По его словам, три дрона атаковали промышленные объекты башкирского топливно-энергетического комплекса.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — отметил Хабиров.

Перед заявлением Хабирова появились сообщения о временном закрытии аэропорта Уфы, а местные СМИ указали на попытки дронов атаковать заводы.

Минобороны России заявило, что в ночь на первое ноября были сбиты 83 дрона. Из них 36 — над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над аннексированным Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской и три — над Белгородской. О последствиях атак министерство не сообщило.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.