Глава РПЦ Патриарх Кирилл заявил о неуместности большого количества развлекательных программ на российском телевидении во время продолжающейся уже третий год «специальной военной операции» в Украине. Он предостерег, что это несет риски для «цивилизационной идентичности» граждан РФ.

«Большое количество развлекательных мероприятий, увеселительных шоу по телеканалам, легкомысленная беззаботность очень сильно контрастируют с тем, что происходит сейчас в зоне «специальной военной операции», где гибнут наши люди, особенно молодые ребята», — цитирует сайт РПЦ слова Кирилла.

Патриарх добавил, что обилие увеселительные программ, вероятно, говорит о «сбое в культурном коде».

«Можно ли себе представить нечто подобное во время Великой Отечественной войны? <…> Некоторые предпочитают и вовсе не замечать всего, что происходит — боли, страданий своих братьев, тех, кто находится на передовой и кто живет в регионах, подвергающихся обстрелам. Многие не готовы отказаться от личного комфорта, привычного уровня благополучной жизни», — посетовал глава РПЦ.