Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы, состоявшиеся 26 октября, прошли честно и в соответствии с законодательством страны. В эфире телекомпании «Имеди» он подчеркнул готовность властей предоставить доказательства прозрачности избирательного процесса.

«Все должны смириться с тем, что Грузия является самостоятельным государством и в ней действуют принятые законы. Мы абсолютно открыты для всех, кто желает убедиться в проведенных нами чистых выборах», — отметил Кобахидзе.

Он также прокомментировал предварительное заключение мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ, назвав его «в целом позитивным». По словам премьера, миссия не использует в своих отчетах терминологию «справедливые и свободные выборы», однако на пресс-конференции международные наблюдатели прямо говорили о легитимности выборов.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет о предвыборной обстановке в Грузии, в котором говорится об общем политическом контексте, правовой базе и избирательной системе парламентских выборов 26 октября 2024 года. В отчете также рассматриваются работа избирательной администрации и избирательные технологии.

Премьер-министр подчеркнул, что власти готовы к сотрудничеству с международными организациями и наблюдателями для подтверждения легитимности прошедших выборов.

Ранее США и Евросоюз призвали к расследованию сообщений грузинской оппозиции о нарушениях на выборах, среди которых — подкуп избирателей, запугивание и злоупотребление ресурсами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты «российской спецоперацией» и подчеркнула, что 80% граждан выступают за интеграцию с ЕС и НАТО. В Москве отвергли обвинения во вмешательстве в выборы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты выборов — «выбор грузинского народа», и обвинил Запад в попытке дестабилизировать ситуацию.