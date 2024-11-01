Чехия начала импортировать газ из Алжира, чтобы компенсировать сокращение поставок из России, против которой введены санкции из-за войны в Украине. Об этом сообщила энергетическая группа CEZ в четверг.

Поставки осуществляются через трубопроводы в Тунисе и Италии и покроют около двух процентов потребности Чехии в газе. Этого объема хватит для обеспечения примерно 100 тыс. домохозяйств, пояснил пресс-секретарь CEZ Роман Газдик.

Импорт был согласован с алжирской государственной компанией Sonatrach и начался в октябре. Исполнительный директор CEZ Даниэль Бенеш отметил, что этот шаг важен для повышения энергетической безопасности страны.

Входящая в ЕС и НАТО, Чехия активно ищет способы избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Сегодня Чехия также импортирует газ из Германии и Норвегии, а также через терминал сжиженного природного газа в Нидерландах.

В 2023 году страна потребила 6,76 млрд кубометров газа, что на 10,4% меньше по сравнению с 2022 годом.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз в состоянии отказаться от газа и России, хотя некоторые страны и продолжают закупать его в значительных объемах. В данный момент, пояснила чиновница, Еврокомиссия сотрудничает с этими государствами, чтобы с начала 2025 года прекратить весь транзит газа из РФ.

«С 2022 года мы ежегодно сокращаем этот импорт. Мы не должны позволить 2024 году сломать эту тенденцию», — подчеркнула еврокомиссар.

В то время как все страны ЕС за последние два с половиной года снизили (с разным результатом) свою зависимость от российского газа, одна из них, Венгрия, резко пошла против тенденции. Страна увеличила и почти удвоила свою долю топливного импорта из РФ. Будапешт ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа в 2025 году и угрожает заблокировать режим европейских санкций, если у Брюсселя возникнут возражения.