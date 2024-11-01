Британская компания HarrisX, занимающаяся проведением экзитполов, назвала официальные результаты в пользу правящей партии «Грузинская мечта» «статистически невозможными». По итогам голосования 26 октября партия получила 54% голосов, в то время как крупнейший оппозиционный альянс «‎Коалиция за перемены»‎ получил лишь 10,8% голосов.

HarrisX провела анализ и отметила: значительные расхождения между официальными результатами парламентских выборов в Грузии и данными экзитпола нельзя объяснить статистической погрешностью. В некоторых населенных пунктах, например, в Марнеули, расхождение составило более 40%.

«Даже если скорректировать данные экзитпола с учетом всех параметров, опубликованных ЦИК, окончательный результат выборов, согласно которому «Грузинская мечта» набрала 53,96%, статистически невозможен», — сообщили в компании.

По данным экзитполла HarrisX, партия «Грузинская мечта» должна была набрать лишь 44,4% — это намного меньше, чем официально заявленные 53,96%. Разница составила более 200 тыс. голосов — 911 тыс. против 1,1 млн.

Если бы результат экзитпола подтвердился, то правящая партия потеряла бы большинство в парламенте: ей бы пришлось договариваться о создании коалиции с оппозиционными партиями.

После публикации анализа от HarrisX грузинская оппозиция вновь потребовала провести перевыборы. Три крупнейших оппозиционных альянса Грузии призвали к проведению новой волны протестов в следующий понедельник, 4 ноября.

«Мы соберемся в понедельник в 19:00 и представим наш детальный план мирных протестов», — заявили в коалиции «‎Сильная Грузия»‎.

Лидеры оппозиции заявили, что «Грузинская мечта‎»‎ «‎украла»‎ выборы. Аналогично высказалась и президент страны Саломе Зурабишвили, призвавшая провести повторное голосование.

Наблюдательные миссии, включая комиссию ОБСЕ и наблюдателей от Совета Европы, Европарламента и НАТО, выразили обеспокоенность нарушениями в ходе голосования, которые требуют тщательного расследования.