Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, выступил с призывом прекратить прием в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. По его словам, это якобы негативно сказывается на общем уровне образования в РФ. Выступление Медведева было сделано по итогам совещания по миграционной политике, на котором практически все спикеры высказывались в ультраправом ключе.

«Существует проблема, касающаяся социальных учреждений, таких как школы, куда приходят дети, не знающие русский язык. Это отражается на уровне образования, и пора с этим разобраться», — заявил Медведев.

Ранее, 22 октября, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов с ограниченными знаниями русского языка к инвалидам. Он считает, что для таких детей и их учителей необходимо создать особые условия.

«У нас сегодня существует категория детей с особенными образовательными потребностями. Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей тоже нужно приравнивать к этой категории», — заявил Мороков.

Эти высказывания мгновенно взяло на вооружение Министерство просвещения. В сентябре, как писала газета «‎‎Известия», ведомство рекомендовало школам и детским садам в РФ не принимать более трех детей мигрантов с низким уровнем владения русским языком в классы и группы. Свою политику министерство объяснило тем, что обучение таких детей не проще, чем обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть приравняло детей мигрантов к инвалидам.

После шумихи в СМИ Минпрос сообщил, что закон находится в разработке и еще не принят. При этом ведомство готовится обязать школы тестировать иностранных детей на знание русского языка перед поступлением в школу. Для помощи учителям в 2024 году внедрена программа психолого-педагогического сопровождения, направленная на адаптацию иностранных граждан в образовательной среде.