Американские дипломаты пытались убедить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на перемирие в Газе в последний момент перед президентскими выборами в США, пишет New York Times (NYT).

Однако, несмотря на все попытки со стороны Вашингтона, быстрого прогресса пока не предвидится. Источники издания в Израиле отмечают: Нетаньяху отложил ключевые решения по перемирию до выборов в США. В то же время ХАМАС продолжает настаивать на полном окончании конфликта и выводе всех израильских войск из Газы.

NYT отмечает, что всю неделю высокопоставленные представители администрации Байдена пытались убедить израильское руководство сесть за стол переговоров и принять решение о перемирии. Но безуспешно.

31 октября директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить деэскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, а также столкновений с «Хезболлой» в Ливане. Вместе с ним спецпредставитель Белого дома Бретт Макгерк и советник Байдена на ливанском направлении Амос Хохштейн провели переговоры с израильскими лидерами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Но премьер занял выжидательную позицию и рассчитывает договариваться уже с новой администрацией. Тем более что кандидат от республиканцев Дональд Трамп пообещал увеличить поддержку Израиля.

Египет и Катар выступают посредниками на переговорах Израиля и ХАМАС. Обе страны заявили о возможном прорыве в диалоге. Каир выдвинул план временного перемирия в Газе на несколько дней, чтобы осуществить частичный обмен пленными. Сообщается, что переговоры Бернса в Каире касались этих предложений, которые могли бы ослабить позиции обеих сторон и дать старт переговорам. Однако Тель-Авив отказался прислушиваться к египетской позиции и воспользовался моментом неопределенности перед американскими выборами.

На этой неделе от атак Израиля погибло более 400 мирных жителей в Газе и Ливане. В одной только Бейт-Лахии на севере Газы от израильского авиаудара погибли более 90 палестинцев.