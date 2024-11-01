Глава ЦБ России не исключила резкого роста ключевой ставки из-за роста инфляции в стране. Выступая в последний день октября в Госдуме Эльвира Набиуллина объяснила причины жесткой денежно-кредитной политики и повышения ставки в сентябре до рекордного 21%. Глава регулятора отметила, что Центральный банк повышает ключевую ставку, чтобы стабилизировать экономику на фоне высокой инфляции, которая в сентябре достигла 8,63%.

Повышение ключевой ставки до 21% стало максимальным с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. При этом это уже третье резкое повышение подряд.

По словам Набиуллиной, все из-за борьбы с ростом цен: инфляция создает большие риски для российских предприятий, увеличивая финансовую неопределенность. Она отметила, что Банк России вынужден перейти к «‎жестким мерам»‎, называя ситуацию «новой» для российской экономики.

Эти шаги, поспешила уточнить Набиуллина, нельзя считать «прихотью» Центробанка — это ответ на макроэкономические вызовы. Жесткая политика должна направить ресурсы страны на приоритетные направления, такие как поддержка устойчивости экономики и бизнеса. Она допустила, что из-за разделения приоритетов ЦБ может и дальше поднять ставку — текущий 21% это не верхний предел.

Набиуллина пояснила, что для достижения целевой инфляции в 4% могут понадобиться еще более резкие меры.

«Это важно для людей, чьи доходы не растут так же быстро, как цены», — подчеркнула она, отметив, что нынешняя политика направлена на долгосрочную экономическую стабильность.

При этом Набиуллина уверена, что жесткие меры в конечном итоге окупятся. По ее словам, опыт других стран показывает, что снижение инфляции улучшает доступность кредитов и ипотечного финансирования, что важно для бизнеса и граждан. В то же время она предупредила, что экономический рост России может замедлиться.