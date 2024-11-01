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Казахстан отверг претензии России
Казахстан отверг обвинения Россельхознадзора в махинациях с фитосанитарными сертификатами
Казахстан отверг претензии России
Фото: Минсельхоз Казахстана / Others
1 ноября 2024 г.

В Минсельхозе Казахстана отвергли обвинения Россельхознадзора в незаконных схемах с фитосанитарными сертификатами, назвав их необоснованными. В Министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили, что существуют проблемы с недобросовестными компаниями, но для решения этих вопросов на законодательном уровне требуется участие Евразийской экономической комиссии.

«Комитет не применял действий для организации «теневого порядка» для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС, как сказано в заявлении Россельхознадзора», — говорится в сообщении комитета.

В министерстве отметили, что выдача фитосанитарных сертификатов в Казахстане является государственной услугой, регламентированной приказом Минсельхоза от 2015 года. В то же время они признали существование казахстанских компаний, оформляющих подкарантинную продукцию на подставные фирмы, что «создает проблемы и для Казахстана, и для России».

Ранее Россельхознадзор сообщил о выявлении незаконных схем поставок подкарантинной продукции из Казахстана. По данным пресс-службы, Комитет госинспекции в АПК Казахстана использовал реквизиты более 100 компаний, не занятых внешнеэкономической деятельностью, для оформления фитосанитарных сертификатов на экспорт в Россию.

Согласно информации службы, за последние два года в Россию по поддельным документам ввезли более 120 тыс. тонн продукции растениеводства, без проверки поступило 260 тыс. тонн плодоовощной продукции.

Россия также обвинила Казахстан в нарушении основополагающих принципов договора Евразийского экономического союза (ЕАЭС), указывая на изменение тарифов на железнодорожный транзит, которое, по мнению российской стороны, привело к неравным условиям для грузоперевозчиков других стран союза.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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