Более 60 млн американцев (почти одна шестая от всего населения США в 331 млн) уже проголосовали на президентских выборах в рамках досрочного или почтового голосования. Это почти 40% от общего числа голосов на выборах 2020 года, что свидетельствует о рекордном интересе к президентской гонке между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Оба кандидата активно ведут предвыборную кампанию в колеблющихся штатах — это штаты, где нет преимущества ни у республиканцев, ни у демократов. В частности, за пять дней до выборов Харрис и Трамп сосредоточили свои усилия на Неваде, ключевом штате для обеих сторон, а также в Северной Каролине и Аризоне. Оба кандидата пытаются привлечь голоса испаноязычных избирателей, делая акцент на социальных проектах.

Губернатор штата Джорджия заявил, что «‎фермы российских троллей‎» якобы распространяют в социальных сетях видео, где показывается гаитянский иммигрант, который утверждает, что из-за лазеек в избирательной системе смог проголосовать несколько раз. Глава штата назвал это сообщение «‎‎направленной дезинформацией» и заявил, что работает с государственными и федеральными органами для отслеживания источника фейка.

Судя по последним опросам Reuters/Ipsos, оба кандидата сравняли шансы на победу — у Харрис 44%, у Трампа лишь на один процентный пункт меньше. Учитывая, что этот процент может быть в рамках статистической погрешности, республиканец и демократический кандидат действительно идут на равных.

Потому оба политика начали по-настоящему агрессивную борьбу, еще более жестко критикуя друг друга. На митинге в Нью-Мексико Дональд Трамп заявил, что намерен защищать женщин «‎независимо от их мнения»‎ — так он поддержал сторонников запрета абортов на федеральном уровне. Камала Харрис раскритиковала республиканца, заявив, что женщины сами должны решать, нужна ли им такая защита.

Между тем новые опросы показывают, что исход голосования решится даже не в семи, а в трех ключевых штатах — Пенсильвании, Мичигане и Джорджии. Трамп выиграл Пенсильванию и Мичиган в 2016 году, и это принесло ему победу на президентских выборах. Однако республиканец проиграл эти штаты в 2020-м — и тогда же уступил Джо Байдену в гонке.