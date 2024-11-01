Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Мальту в декабре 2024 года для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Если Валетта не запретит въезд министра, то это будет первый визит столь высокопоставленного российского политика в страну ЕС с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принимающая сторона — Мальта — должна обеспечить возможность работы для всех стран-членов ОБСЕ. Посольство островной республики в Москве подтвердило, что встреча состоится 5-6 декабря. Кроме того, дипломаты посольства отметили, что приглашены все участники организации, включая Россию.

Мальта присоединилась ко всем раундам европейских санкций против РФ, а также запретила полеты российских самолетов в своем пространстве, как и все остальные страны ЕС. Потому неизвестно, сделают ли исключение для борта Лаврова.

Глава МИД России в последний раз находился в Евросоюзе в декабре 2021 года на заседании ОБСЕ в Стокгольме. В феврале 2022 года против него ввели персональные санкции ЕС, включая заморозку всех его движимых и недвижимых активов в Европе.

Несмотря на санкции, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в феврале 2023 года заявил, что представители России имеют право на въезд на мероприятия ОБСЕ.

Лавров уже участвовал в заседаниях организации после начала войны, правда, проходили они в Северной Македонии (не входит в ЕС) в ноябре 2023 года. Из-за присутствия Лаврова на встрече представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины отказались присутствовать на заседании ОБСЕ.

В 2022 году Варшава не пустила Лаврова на заседание ОБСЕ в Лодзи, мотивировав это тем, что против российского министра действуют персональные санкции ЕС.