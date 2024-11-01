Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подал иск против CBS, потребовав компенсацию в размере 10 млрд долларов за вмешательство в выборы. В иске, который оказался в распоряжении Fox News, Трамп утверждает, что телеканал исказил интервью с вице-президентом Камалой Харрис, удалив фрагмент, где она «не смогла ответить на вопрос о политике США в отношении Израиля». По мнению Трампа, это повлияло на объективность освещения и было направлено на поддержку Демократической партии перед выборами 2024 года.

Иск был подан в штате Техас, который традиционно поддерживает республиканцев, хотя CBS зарегистрирован в Нью-Йорке и Делавэре, относящихся к демократическим штатам. В нем также указано, что канал нарушил законы Техаса, повлияв на общественное мнение в преддверии выборов.

Трамп потребовал, чтобы CBS опубликовал полную расшифровку интервью и пригрозил лишить канал лицензии.

CBS отказался выполнять требования Трампа, сославшись на Первую поправку, гарантирующую свободу слова. Представители канала признали, что интервью редактировалось, чтобы уложиться в формат 21 минуты и включить больше ответов вице-президента.

Ранее CNN сообщил, что Fox News также редактировал интервью Трампа, вырезав, по их словам, «бессвязные и ложные высказывания», включая критику Wall Street Journal и «неясные ответы» на вопросы о налогах и миграции. Fox News подтвердил, что фрагменты с интервью Трампа, записанные в барбершопе в Бронксе, подвергались монтажу.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.