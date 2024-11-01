Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью телеведущему Такеру Карлсону на стадионе в Глендейле, Аризона. В своем выступлении он назвал «больными» тех, кто утверждает, что он является другом России.

«Они [демократы] любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больные», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что одной из крупнейших заслуг России был трубопровод «Северный поток — 2», который идет из России в Германию.

«Я уничтожил его. Никто не сделал этого, а я сделал. Я остановил его», — заявил Трамп.

В течение своего президентства Трамп неоднократно критиковал Германию за поддержку «Северного потока — 2», предупреждая, что это приведет к зависимости от России. Он также грозил санкциями немецким компаниям, участвующим в проекте.

В Кремле прокомментировали заявление Трампа, связав его с предвыборной гонкой в США.

«Мы видим, что многие элементы этой гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания. Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального. <…> Наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы и слышим те заявления, о которых упомянули», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп в ходе своей кампании неоднократно делал заявления о России и Владимире Путине. Он утверждал, что угрожал Путину ударом по Москве в случае нападения на Украину. Также он говорил, что если бы был президентом, войны России с Украиной не было бы. Трамп пообещал закончить войну «еще до вступления в должность», если выиграет выборы 5 ноября.