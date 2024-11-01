Соединенные Штаты замерли в ожидании. 5 ноября, во вторник, страна определит своего следующего президента в одной из самых напряженных и скандальных избирательных кампаний за всю историю. Республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис идут бок о бок, что не позволяет аналитикам назвать явного фаворита президентской гонки. Разрыв между кандидатами находится в пределах статистической погрешности, что делает исход голосования непредсказуемым до последнего момента.

Эти выборы проходят в беспрецедентный исторический момент. Мир переживает глубочайший кризис со времен окончания холодной войны. Третий год продолжается кровопролитная война в Украине, ставшая самым масштабным европейским конфликтом после Второй мировой. Конфликт давно вышел за региональные рамки — достаточно упомянуть информацию об участии северокорейских войск на стороне России. В Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, грозящая перерасти в полномасштабную региональную войну с вовлечением Ирана и потенциальным вмешательством США. В Азиатско-Тихоокеанском регионе нарастает напряженность вокруг Тайваня, где Китай все жестче пресекает любые проявления сепаратизма.

В этих условиях исход американских выборов приобретает поистине глобальное значение. Особый интерес к ним проявляет Москва, чья позиция выглядит все более неоднозначной. В сентябре президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума назвал своим «фаворитом» Камалу Харрис после выхода из гонки Джо Байдена.

«У нас фаворитом был действующий президент, господин Байден. Но вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу вице-президента Камалу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — отметил российский лидер, обратив внимание на «заразительный смех» кандидата от демократов. До высказываний о предпочтении Харрис президент РФ утверждал, что Байден является более «предсказуемым» политиком «старой формации», в отличие от того же Трампа.

Однако данные американской разведки и оценки экспертного сообщества рисуют совершенно иную картину. По информации спецслужб США, Россия проводит масштабную кампанию вмешательства в избирательный процесс в пользу Дональда Трампа. Причем нынешние усилия Москвы якобы значительно превосходят по размаху операцию 2016 года.

В сентябре 2024 года высокопоставленный представитель Управления директора национальной разведки США выступил с беспрецедентным заявлением. По его словам, российское вмешательство в предстоящие выборы «более изощренное, чем в предыдущих избирательных циклах». The Washington Post со ссылкой на этого чиновника сообщила о целом арсенале новых методов: использовании искусственного интеллекта, привлечении «подлинных американских голосов» для распространения пропаганды и создании фальшивых новостных сайтов, маскирующихся под легитимные американские СМИ. Особое внимание уделяется колеблющимся штатам, где исход голосования может решить судьбу выборов.

На масштабы так называемого «российского вмешательства» также может указывать серия громких разоблачений со стороны американского Минюста. Ведомство уже выдвинуло обвинения против двух сотрудников российского государственного телеканала RT — Константина Калашникова и Елены Афанасьевой. По данным следствия, они организовали перевод почти 10 млн долларов теннессийской компании Tenet Media, через которую якобы осуществлялось распространение пророссийской пропаганды и дезинформации. Только на YouTube компания опубликовала около двух тысяч видеороликов, набравших более 16 млн просмотров. Как утверждают в Минюсте США, контент был нацелен на усиление внутренних противоречий в американском обществе.

Еще о более масштабной предотвращенной операции было сообщено в начале сентября, когда, по утверждениям американских властей, были конфискованы 32 интернет-домена, задействованных в дезинформационной кампании под кодовым названием «Doppelganger» («Двойник»). ФБР представило беспрецедентный по своей детальности 277-страничный аффидевит, содержащий 190 страниц внутренней документации так называемого «Агентства социального проектирования». Документы раскрывают комплексную схему распространения фальшивых новостей, видеоматериалов и поддельных социологических опросов, направленных на обострение политических и культурных противоречий не только в США, но также во Франции, Германии и Украине.

По сообщению газеты WP со ссылкой на чиновника, особое внимание дезинформационных кампаний уделяется так называемым «колеблющимся штатам», способным определить исход выборов. В конце октября произошел показательный случай: Офис директора национальной разведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры выпустили беспрецедентное совместное заявление, в котором обвинили «российских субъектов» в создании и распространении поддельного видео.

На записи некий человек якобы уничтожал избирательные бюллетени в критически важном для выборов штате Пенсильвания. По мнению американских спецслужб, фальшивка была призвана подкрепить регулярные заявления Трампа о возможных фальсификациях на выборах.

В Минюсте США считают, что координация усилий по дезинформации ведется на самом высоком уровне российского руководства. В частности, указывается роль первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, который, по словам генпрокурора США Меррика Гарланда, руководит работой российских PR-компаний, продвигающих дезинформацию для обеспечения «предпочтительного для России исхода выборов».

Любопытным моментом стала и информация о неофициальных контактах Трампа с российским руководством. Согласно новой книге журналиста Боба Вудворда, после ухода с поста президента Трамп провел не менее семи телефонных разговоров с Путиным. В одном случае он якобы даже попросил помощника покинуть комнату в Мар-а-Лаго для «частного разговора» с российским лидером.

Также американские СМИ сообщили о неофициальных контактах между Кремлем и влиятельным миллиардером Илоном Маском. Как известно, Трамп намерен привлечь бизнесмена к работе в своей администрации в случае победы. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников из США, Европы и России сообщило о регулярных контактах Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным начиная с конца 2022 года.

По данным издания, их беседы охватывают широкий круг тем – от личных вопросов до геополитики. Особую тревогу в американской администрации вызывает тот факт, что глава SpaceX и X, имеющий доступ к секретной информации и деловые связи с военными структурами США, поддерживает эти контакты в условиях, когда Вашингтон рассматривает Россию как одного из главных геополитических противников.

Официальная Москва категорически отвергает все обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал все обвинения американской стороны «чепухой». «Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы... Мы не вмешиваемся», — заявил он.

Комментируя санкции США в отношении руководства RT, включая главного редактора Маргариту Симоньян, Песков подчеркнул, что российские СМИ «просто выполняют свою работу» по информированию общественности. «Они сообщают правду, но, к сожалению, американцы не любят неудобную для них правду, и, если она появляется, они сразу же прибегают к репрессиям против нее. Такова реальность», — заявил представитель Кремля.

Сам Дональд Трамп также категорически отвергает все обвинения в связях с Россией. В недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону республиканский кандидат назвал подобные утверждения политически мотивированными инсинуациями. «Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны», — заявил Трамп, подчеркнув, что именно он «заблокировал строительство крупнейшего в мире газопровода «Северный поток-2». По его мнению, нарратив о российских связях был создан Демократической партией еще в 2016 году для поддержки кандидатуры Хиллари Клинтон.

И все же, судя по предвыборной риторике кандидатов в президенты США, переизбрание Трампа может быть более предпочтительным для Москвы. Почему? Ответ, вероятно, кроется в принципиальных различиях позиций кандидатов по ключевым для России вопросам.

Харрис занимает жесткую антироссийскую позицию и обещает сохранить масштабную военную помощь Украине, оказываемую администрацией Байдена. За время конфликта эта помощь составила около 64 млрд долларов. Кроме того, Харрис последовательно выступает за укрепление НАТО и называет приверженность США альянсу «железной».

Трамп, напротив, неоднократно ставил под сомнение обязательства Америки защищать европейских союзников, не выполняющих требования по расходам на оборону. Он намекает на готовность быстро завершить конфликт в Украине, вероятно, путем смягчения антироссийских санкций. Особенно показательна позиция его кандидата в вице-президенты Джея Ди Вэнса, который фактически предлагает план капитуляции Киева: отказ от всех оккупированных территорий и обязательство никогда не вступать в НАТО.

За публичными заявлениями Путина в поддержку демократического кандидата может скрываться тонкая игра, призванная развеять подозрения в поддержке экс-президента. Трамп – не чуждый России человек с долгой историей деловых связей с российскими инвесторами, часть которых имели связи с российской верхушкой. Эти отношения восходят к 1990-м годам, когда зарубежные инвестиции, в том числе из России и бывших советских республик, помогли Трампу преодолеть серию банкротств.

Так или иначе, результаты голосования 5 ноября определят не только будущее американо-российских отношений, но и судьбу ключевых международных договоренностей. В 2026 году истекает срок действия договора СНВ — последнего соглашения о ядерных вооружениях между США и Россией. Харрис, вероятно, поддержит его продление, следуя курсу Байдена. Позиция Трампа менее предсказуема — ранее он уже выходил из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, хотя и заявлял о желании заключить новый пакт с участием России и Китая.

Мир замер в ожидании решения американских избирателей. От их выбора во многом зависит, продолжится ли поддержка Украины в прежних масштабах, сохранит ли США лидирующую роль в НАТО, удастся ли сохранить режим контроля над ядерными вооружениями. Публичная риторика Кремля указывает на поддержку Харрис, обвинения американских ведомств и расследования СМИ создают сильное впечатление предпочтения кандидатуры Трампа, чья политика может привести к существенному ослаблению западной коалиции и кардинальному пересмотру международного курса США. А правду покажет время.