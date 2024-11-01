США заявили о присутствии 8 тыс. северокорейских военнослужащих в Курской области России. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совета Безопасности в четверг.

«У меня очень уважительный вопрос к российскому коллеге: продолжает ли Россия утверждать, что на ее территории нет войск КНДР?» — обратился Вуд к российскому представителю. Последний оставил вопрос без ответа.

Москва до сих пор ни опровергла, ни подтвердила присутствие северокорейских военных. Пхеньян, после первоначального отрицания, теперь защищает идею развертывания войск, называя это соответствующим международному праву.

США, Великобритания, Южная Корея и Украина обвиняют Россию в нарушении резолюций ООН и Устава организации. По их мнению, размещение войск КНДР противоречит санкциям, направленным на прекращение разработки Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет.

В среду Украина назвала имена трех северокорейских генералов, которые, по ее данным, сопровождают войска КНДР в России.

На том же заседании Совбеза разгорелся спор между США и Китаем. Вашингтон обвинил Пекин в масштабной поддержке российской оборонной промышленности.

«Китай не может добросовестно претендовать на роль голоса мира, когда позволяет России вести крупнейшую войну в Европе за десятилетия. Поддержка Китая решающая. Поддержка Китая затягивает войну», — заявил Вуд.

Заместитель постпреда КНР Гэн Шуан отверг обвинения, заявив, что Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта в Украине. Он обвинил Вашингтон в «нагнетании тревоги, создании образа врага и разжигании конфронтации».

Накануне США ввели санкции против почти 400 организаций и физических лиц из более чем десяти стран, включая Китай, за помощь в обходе антироссийских ограничений.

Заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе России для обсуждения западных поставок оружия Украине.