Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани в резиденции «Вахдеттин». В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул глубокие исторические и культурные связи между двумя соседними странами. По его словам, развитие отношений и реализация совместных проектов, особенно проекта «Путь развития», принесут обеим странам значительные преимущества.

Турецкий лидер отметил, что террористические организации представляют угрозу безопасности как для Турции, так и для Ирака. Он выразил удовлетворение позитивными шагами иракского правительства в борьбе с террористической организацией PKK/KCK, подчеркнув, что борьба со всеми террористическими группировками без исключения послужит миру и стабильности в обеих странах.

Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации на Ближнем Востоке. «Растущая израильская агрессия в нашем регионе представляет угрозу как региональному, так и мировому миру. Для предотвращения этого и обеспечения мира и спокойствия международное сообщество, особенно страны региона, должно действовать солидарно. Турция продолжит свои усилия по достижению мира», — заявил Эрдоган.