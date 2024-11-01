ПОЛИТИКА
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Израиль настаивает на эскалации насилия
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Израиль отвергает усилия по прекращению огня, настаивая на эскалации насилия и разрушений
Израиль настаивает на эскалации насилия
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати / Фото: AA
1 ноября 2024 г.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обвинил Израиль в отказе от усилий по прекращению огня и продолжении политики насилия и разрушений. Как сообщили в канцелярии ливанского премьера, Микати провел встречу с главой миссии и командующим Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Арольдо Ласаро, в ходе которой обсуждались угрозы и вызовы для миротворцев ВСООНЛ, а также продолжающаяся израильская агрессия.

«Заявления Израиля и дипломатические сигналы, полученные Бейрутом, подтверждают упрямство Тель-Авива в том, что он отказывается от предложений о прекращении огня и проявляет настойчивость в своей политике убийств и разрушений в Ливане», — сказал Микати.

Премьер выразил благодарность ВСООНЛ за их усилия и подчеркнул важность их присутствия на юге Ливана, где они продолжают сотрудничать с ливанской армией.

Ситуация на границе Ливана и Израиля остается напряженной с 8 октября 2023 года, сопровождаясь столкновениями между израильской армией и движением «Хезболла».

23 сентября 2024 года ВВС Израиля нанесли удары по южным городам Ливана, включая долину Бекаа и Баальбек. По данным Минздрава Ливана, с начала обострения погибли 2 865 человек, среди которых 104 ребенка и 194 женщины. Еще 13 047 человек получили ранения.

27 сентября израильская армия нанесла удар по Бейруту, в результате чего погиб генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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