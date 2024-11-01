Жители Испании возвращаются в разрушенные наводнением дома

В Испании продолжаются поиски пропавших без вести людей после разрушительного наводнения, унесшего жизни 95 человек. И эта цифра будет только расти, сообщают местные власти. Наводнения в Валенсии повредили инфраструктуру региона, разрушены мосты, дороги, железнодорожные пути и здания. Во вторник в некоторых районах Валенсии за восемь часов выпала годовая норма осадков.