Жители Газы рассказали, как выживают в условиях израильских атак и блокады

Жители Хан-Юнуса рассказали, что уже четыре месяца не получают продовольствие и предметы первой необходимости от международных организаций. Всемирная продовольственная программа ООН на днях вновь призвала к немедленным действиям для предотвращения голода в секторе Газа, предупредив, что гуманитарный кризис там может еще больше усугубиться на фоне жестких ограничений Израиля на поставки. Израиль при этом утверждает, что не препятствует доставке гуманитарной помощи.