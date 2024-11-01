1 ноября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Жители Газы рассказали, как выживают в условиях израильских атак и блокады
Жители Хан-Юнуса рассказали, что уже четыре месяца не получают продовольствие и предметы первой необходимости от международных организаций. Всемирная продовольственная программа ООН на днях вновь призвала к немедленным действиям для предотвращения голода в секторе Газа, предупредив, что гуманитарный кризис там может еще больше усугубиться на фоне жестких ограничений Израиля на поставки. Израиль при этом утверждает, что не препятствует доставке гуманитарной помощи.
Жители Газы рассказали, как выживают в условиях израильских атак и блокады / Others
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