В пятницу австралийский суд постановил, что сенатор Полин Хэнсон нарушила закон о дискриминации по расовому признаку своими высказываниями в адрес своей коллеги по парламенту - сенатора-мусульманки. Судья федерального суда Ангус Стюарт отклонил аргументы адвоката Хэнсон, заявив, что пост сенатора на X представляет собой «гневную нападку личного характера», не имеющую никакой видимой связи с вопросами, поднятыми сенатором Мехрин Фаруки, сообщает ABC News.

Судья обязал Хэнсон, лидера правой популистской партии One Nation, удалить свой пост и оплатить расходы сенатора Фаруки на судебное разбирательство. Сенатор Фаруки обратилась в Федеральный, заявив, что пост Хэнсон от 2 сентября 2022 года - в день смерти британской королевы Елизаветы II - нарушает автралийский закон о расовой дискриминации.

В апреле этого года Хэнсон заявила суду, что не знала, что Фаруки - мусульманка, когда предложила ей в своем посте «свалить обратно в Пакистан». Этот пост в свою очередь был ответом на пост Фаруки, в котором она заявила, что не может оплакивать «лидера расистской империи».

Судья Стюарт охарактеризовал пост Хэнсон как «антимусульманский или исламофобский», отметив, что ее широкая аудитория в социальных сетях дала возможность другим делиться подобными сообщениями на X (бывшем Twitter).

Выступая перед журналистами, сенатор Фаруки назвала решение суда «знаковым», «историческим» и «новаторским», добавив, что оно «создаст новый прецедент в отношении к расизму в этой стране».

«Полин Хэнсон давно пора посмотреть в глаза последствиям расизма, который она десятилетиями проявляла в отношении мусульман, людей с другим цветом кожи и представителей автохтонного населения», - заявила Фаруки.