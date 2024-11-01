По меньшей мере 12 человек погибли в пятницу в результате обрушения крыши на железнодорожном вокзале во втором по величине городе Сербии Нови-Сад. Об этом сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич.

«На данный момент число обнаруженных тел составляет 12. Таким образом, погибли 12 человек», - сообщил министр государственной телерадиокомпании Radio Television of Serbia, пересмотрев в сторону увеличения ранее озвученную цифру в восемь погибших.

В первом заявлении Дачич сообщил, что два человека получили ранения и были госпитализированы, один из них находится в «очень тяжелом состоянии». Дачич добавил, что власти поддерживают контакт с двумя людьми, оказавшимися под завалами, и проводят «очень сложную» спасательную операцию.

На видео, распространяемых в социальных сетях, показывают обломки строения и работу парамедиков на месте происшествия.

Сербский телеканал N1, ссылаясь на Дачича, сообщил, что после четырехчасовой спасательной операции из-под завалов была извлечена девушка.

Мэр Нови-Сада Милан Джурич заявил, что более 30 человек получили ранения, сообщает N1. В заявлении, опубликованном на сайте правительства Нови-Сада, Джурич сказал, что прибыл на место происшествия «сразу после получения известия об обрушении».

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич - бывший мэр Нови-Сада - отдал дань уважения спасателям, которые вели «сверхчеловеческую борьбу» в день, который он назвал «черной пятницей» и «одним из самых тяжелых дней в послевоенной истории Нови-Сада».

Местный политик и бывший мэр города Борислав Новакович призвал жителей сдавать кровь после трагедии. Он также заявил, что власти должны взять на себя ответственность за случившееся.