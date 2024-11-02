Демократическая партия США подготовила масштабную кампанию в социальных сетях и СМИ на случай, если Дональд Трамп преждевременно объявит о своей победе на предстоящих выборах. Об этом Reuters сообщили представители штаба Камалы Харрис и партийные функционеры.

«Мы, к сожалению, готовы к такому развитию событий, и если мы увидим, что он манипулирует прессой и пытается манипулировать мнением американского народа... мы готовы ответить», — заявила в интервью ABC Харрис.

«Как только он [Трамп] ложно объявит о победе, мы готовы выйти в телеэфир, представить правду и задействовать широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние для противодействия», — сообщил высокопоставленный представитель Национального комитета Демократической партии Reuters.

Эксперты по выборам предупреждают, что подсчет голосов может занять несколько дней, особенно если потребуется пересчет в ключевых районах. Традиционно победителей выборов в США объявляют крупные СМИ на основе анализа данных от избирательных комиссий.

Стив Бэннон, ключевой союзник Трампа, призвал его немедленно заявить о победе: «Он должен встать и сказать: «Эй, я победил».

В отличие от 2020 года, когда заявление Трампа о победе встретило осуждение как демократов, так и многих видных республиканцев, сейчас ситуация может быть иной. За прошедшие годы бывший президент установил практически полный контроль над Республиканской партией, и многие влиятельные консерваторы могут поддержать его заявления.