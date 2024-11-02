Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) опубликовал результаты финального опроса мусульманских избирателей перед президентскими выборами 2024 года. Исследование показало, что кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн лидирует с небольшим отрывом от кандидата от демократов Камалы Харрис.

Заместитель директора CAIR Эдвард Ахмед Митчелл отметил: «Это показывает, в очередной раз, значительную роль, которую играет проблема геноцида в Газе среди американских мусульманских избирателей».

Опрос проводился среди 1449 верифицированных мусульманских избирателей 30-31 октября с доверительным интервалом 95% и погрешностью в 2.5 процентных пункта. Только 5% респондентов заявили, что не планируют голосовать.

Директор CAIR по связям с правительством Роберт С. Маккоу призвал избирателей-мусульман усилить свое влияние на выборах: «В этих выборах мусульманская избирательная сила особенно заметна. Мы видели, как все три основных кандидата обращались к мусульманскому сообществу, пытаясь по-разному решать наши проблемы».

Администрация президента Байдена и вице-президента Харрис подверглась критике за постоянную поддержку Израиля, хотя наблюдатели отмечают, что Харрис намекала на возможность более строгой позиции по отношению к Тель-Авиву.

«Мусульманское сообщество Америки играет огромную роль в этих выборах, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Сидеть сложа руки – не изменит ничего», – подчеркнул Митчелл, призывая избирателей не откладывать голосование на последний день.

Джилл Стайн - кандидат в президенты США от Партии зеленых в 2024 году. Она выступает за права рабочих, против войн и за борьбу с климатическим кризисом. Стайн позиционирует себя как альтернативу двухпартийной системе США, где традиционно доминируют республиканцы и демократы.

Кандидат известна своей пропалестинской позицией и активно критикует поддержку Израиля со стороны США. 28 апреля была арестована во время студенческой демонстрации в Вашингтонском университете, где протестующие выступали против финансовых связей университета с Израилем. Ранее уже участвовала в президентских выборах в 2016 году.

«Как еврейка, выросшая после Холокоста, чьи родственники бежали от погромов, и чей дед носил имя Исраэль, я отношусь к лозунгу «Никогда больше» со всей серьезностью. И это значит – «никогда больше» ни для кого», – написала она в соцсети X 31 октября, в самом начале израильской военной операции в секторе Газа.

«Лозунг «Никогда больше» – это сейчас. Мы должны немедленно остановить этот геноцид», – заявила Стайн.