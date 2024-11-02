Эксперт ООН раскритиковала новый немецкий «Закон о самоопределении»

В Германии вступил в силу так называемый «Закон о самоопределении». Отныне людям, желающим изменить свою гендерную принадлежность, достаточно будет подать в ЗАГС простое заявление. Однако новый закон правительства приветствуют далеко не все. Специальный докладчик ООН Рим Алсалем по вопросам безопасности женщин и девочек выразила обеспокоенность. Она предупреждает, что девочки 14 лет и старше теперь могут менять пол без согласия родителей, если суд по семейным делам отменит решение родителей по требованию несовершеннолетней. Это ставит под угрозу безопасность, неприкосновенность частной жизни и права человека, гарантируемые несовершеннолетним.