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Израиль не щадит и ливанцев
В результате 25 израильских авиаударов по жилым районам античного ливанского города Баальбек погибли 57 человек, включая целые семьи с детьми
Израиль не щадит и ливанцев
Мужчина с бутылями подсолнечного масла идет по обломкам разрушенного здания после того, как Израиль нанес удары по ливанскому городу Баальбек на востоке страны / Фото: Reuters / Others
2 ноября 2024 г.

Число погибших в результате израильских авиаударов по восточному району Баальбек возросло до 57 человек, десятки получили ранения. Это следует из информации Национального новостного агентства Ливана.

Более 25 авиаударов были нанесены по жилым районам, включая квартал Рас-аль-Айн, что привело к масштабным разрушениям жилых домов, коммерческих объектов и туристических достопримечательностей.

В деревне Амахз погибли 12 членов семей Амахз и Базал. В результате другого удара между городами Харабта и Рас-аль-Хаддат погибла семья из шести человек - родители и четверо детей.

Сообщается о жертвах и в других населенных пунктах: восемь человек в Юнине, шесть в Беднайеле, пять в Саиде, семья из четырех человек погибла в городе Аль-Алак.

Израиль усилил воздушную кампанию в Ливане с сентября, заявляя, что целями являются позиции «Хезболлы». По данным ливанских органов здравоохранения, с октября прошлого года в результате израильских атак погибло почти 2900 человек и более 13000 получили ранения.

Конфликт обострился после того, как Израиль начал наземную операцию в южном Ливане 1 октября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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