Министр обороны США Ллойд Остин распорядился о размещении дополнительных военных сил на Ближнем Востоке, сообщил Пентагон в пятницу.

«В соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации через сдерживание и дипломатию министр обороны приказал развернуть дополнительные эсминцы с системами противоракетной обороны, истребительную эскадрилью, самолеты-заправщики и несколько стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США в регионе», — заявил представитель ведомства Пэт Райдер.

Развертывание начнется в ближайшие месяцы, когда авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln будет готовиться к отбытию.

Решение принято на фоне сообщений СМИ о возможной подготовке Ирана к удару по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США 5 ноября.

«США примут все необходимые меры для защиты своего народа, если Иран, его партнеры или прокси используют этот момент для нападения на американский персонал или интересы в регионе», — подчеркнул Райдер.

Напряженность в регионе усилилась из-за израильского наступления в секторе Газа, в результате которого погибло более 43200 человек, преимущественно женщин и детей. Конфликт также распространился на Ливан, где, по данным местных властей, в результате израильских ударов погибло около 2900 человек и более 13000 получили ранения.