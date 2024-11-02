ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
США отправляют войска на Ближний Восток
Пентагон объявил о развертывании дополнительных военных сил в регионе на фоне растущей напряженности между Израилем и Ираном
США отправляют войска на Ближний Восток
Авианосец Abraham Lincoln выполняет плановые летные операции / Фото: Reuters / Others
2 ноября 2024 г.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился о размещении дополнительных военных сил на Ближнем Востоке, сообщил Пентагон в пятницу.

«В соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации через сдерживание и дипломатию министр обороны приказал развернуть дополнительные эсминцы с системами противоракетной обороны, истребительную эскадрилью, самолеты-заправщики и несколько стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США в регионе», — заявил представитель ведомства Пэт Райдер.

Развертывание начнется в ближайшие месяцы, когда авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln будет готовиться к отбытию.

Решение принято на фоне сообщений СМИ о возможной подготовке Ирана к удару по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США 5 ноября.

«США примут все необходимые меры для защиты своего народа, если Иран, его партнеры или прокси используют этот момент для нападения на американский персонал или интересы в регионе», — подчеркнул Райдер.

Напряженность в регионе усилилась из-за израильского наступления в секторе Газа, в результате которого погибло более 43200 человек, преимущественно женщин и детей. Конфликт также распространился на Ливан, где, по данным местных властей, в результате израильских ударов погибло около 2900 человек и более 13000 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us