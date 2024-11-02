Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в пятницу, что поддержка России со стороны Китая представляет «прямую угрозу» безопасности Европы.

В интервью японскому агентству Kyodo News Боррель отметил, что растущий экспорт Китаем «товаров и предметов двойного назначения» позволяет России укреплять свою военно-промышленную базу.

Он также упомянул решение Северной Кореи поддержать Россию в конфликте с Украиной, подчеркнув, что безопасность Европы «тесно связана» с Индо-Тихоокеанским регионом.

Администрация США ранее в этом году выразила обеспокоенность растущей торговлей технологиями двойного назначения между Россией и Китаем, заявив, что Москва «продолжает использовать сети по обходу санкций для закупки компонентов, таких как микроэлектроника, которые используются для производства оружия». Пекин отверг эти обвинения, заявив о строгом контроле за экспортом товаров двойного назначения.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предупредил, что ситуация в Украине ухудшается в связи с размещением северокорейских войск в России. Он напомнил, что более года назад Россия начала искать поддержку и сформировала ось с Северной Кореей, Китаем и Ираном.

Война России против Украины, начавшаяся в феврале 2022 года, продолжается уже около двух лет и восьми месяцев, при этом перспективы мирного урегулирования конфликта пока не просматриваются.