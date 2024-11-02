Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США «сокрушительным ответом» за атаки на Иран и его союзников, сообщает Associated Press. Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в регионе перед президентскими выборами в США.

«Враги, будь то сионистский режим [Израиль] или Соединенные Штаты Америки, определенно получат сокрушительный ответ на свои действия против Ирана, иранского народа и фронта сопротивления», – заявил Хаменеи в видеообращении, распространенном иранскими государственными СМИ.

Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Ирана. По данным СМИ, были повреждены ключевые компоненты программы баллистических ракет и уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса С-300. Израильская атака стала ответом на массированный обстрел Израиля 1 октября, в ходе которого Иран выпустил 200 баллистических ракет. Иранская атака 1 октября, в свою очередь, была ответной мерой Тегерана на удар по иранскому дипломатическому представительству в Сирии.

Иранская сторона опровергает информацию о повреждении ракетного производства. Член парламентской комиссии Абольфазль Зохреванд заявил, что системы ПВО сбили практически все израильские истребители и беспилотники. Между тем агентство IRNA подтвердило гибель четырех иранских военнослужащих.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал «взвешенный и продуманный» ответ на последнюю израильскую атаку. МИД Ирана осудил действия Израиля как нарушение международного права и Устава ООН, подчеркнув право страны на защиту своей территории.