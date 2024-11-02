В результате израильских атак на Ливан погибли 19 человек. Об этом сообщило ливанское информагентство NNA. На юге Ливана, в городе Эн-Набатия, атака на окрестности больницы Тебнин привела к гибели двух человек и нанесла ущерб медицинскому учреждению.

Также под израильские обстрелы попали районы Сур и Бинт-Джубейль, где погибли 17 человек и были ранены еще 56. По сообщениям, в этих районах разрушены здания и инфраструктура.

Ранее более 25 авиаударов были нанесены по жилым районам, включая квартал Рас-аль-Айн, что привело к масштабным разрушениям жилых домов, коммерческих объектов и туристических достопримечательностей.

Сообщается о жертвах и в других населенных пунктах: восемь человек в Юнине, шесть в Беднайеле, пять в Саиде, семья из четырех человек погибла в городе Аль-Алак.

Израиль усилил воздушную кампанию в Ливане с сентября, заявляя, что целями являются позиции «Хезболлы». По данным ливанских органов здравоохранения, с октября прошлого года в результате израильских атак погибло почти 2900 человек и более 13000 получили ранения.

Конфликт обострился после того, как Израиль начал наземную операцию в южном Ливане 1 октября.