19 октября Военно-морские силы США и Египта провели совместные учения в акватории Красного моря. Об этом сообщила пресс-служба американского флота. В маневрах приняли участие египетский корвет Abu Qir и американский эсминец «Стокдейл», который недавно прибыл в египетский порт Бур-Сафага, расположенный в 50 км от Хургады.

Командир американского эсминца Лорен Джонсон подчеркнул важность учений для «демонстрации партнерства США и Египта, которые отражают приверженность обеих стран поддержанию свободы судоходства и морской безопасности».

Во время учений американский и египетский корабли отрабатывали боевые маневры и тактическое взаимодействие. В маневрах участвовал и вертолет MH-60R Sea Hawk с борта эсминца.

Это не первые совместные учения в регионе. На прошлой неделе завершились маневры в Персидском заливе, где ВМС, Корпус морской пехоты и береговая охрана США вместе с ВМС ОАЭ провели операцию Iron Defender («Железный защитник»). В ходе учений были отработаны высадка на борт, водолазные работы, запуск беспилотников и другие действия.

Обе серии учений проходили в зоне ответственности Пятого флота ВМС США, который охватывает Аравийский и Оманский заливы, Красное море, часть Индийского океана и такие стратегически важные локации, как Ормузский пролив, Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.