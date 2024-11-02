Благодарность бывшему канцлеру

«У нас было два арбитражных разбирательства против Герхарда Шрёдера. Оба подтвердили, что его поведение не наносило ущерба партии», — заявил новый генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш, отметив, что дело «с юридической точки зрения, закрыто».

Он полагает, что необходимо признать достижения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который занимал пост с 1998 по 2005 год. В Германии его критикуют за слишком пророссийскую политику на посту и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мирш уверен, что несмотря на это, Шредер должен стать «частью партии», поскольку место в СДПГ для него есть. Он также призвал признать политические достижения бывшего канцлера, подчеркнув, что у него самого «принципиально иной взгляд на [президента РФ Владимира Путина] и нападение на Украину».

Новый генсек СДПГ считает, что Герхард Шредер многое сделал для ФРГ, занимая пост канцлера: страна отказалась от участия в войне в Ираке, поэтапно стала отказываться от ядерной энергетики и т. д. Помимо этого идеей экс-канцлера было создание единой Европы от Лиссабона до Владивостока.

В самой ФРГ с февраля 2022 года бывшего главу правительства критикуют за его пророссийскую позицию, а бюджетный комитет бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить Шредера части привилегий, которые, согласно закону, финансируются за счет налогоплательщиков. В частности, прекратили выделять деньги из бюджета на содержание бюро бывшего канцлера и выплату зарплат его сотрудникам. Ежемесячную пенсию бывшего политика при этом сохранили. Сам экс-канцлер уверен, что такое решение противоречит немецкому законодательству.

Нынешнюю инициативу Мирша поддержали некоторые социал-демократы, они считают, что несмотря на пророссийскую политику, Шредер «добился многого не только для СДПГ, но и для всей страны».

К слову, Мирш был одним из немногих социал-демократов, кто в апреле посетил юбилей Герхарда Шредера. В партии также есть политики настроенные менее враждебно по отношении к Москве. К их числу, в частности, относится председатель парламентской группы СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених. Он выступает «за переговоры с Путиным».

Большие сдвиги

Как пишут немецкие СМИ, в последнее время в СДПГ с приходом на генсека Маттиаса Мирша «начались глубинные сдвиги».

В восточных землях — Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии — после выборов, которые прошли в сентябре этого года, СДПГ решили создать трехпартийную коалицию с участием не только Христианско-демократического союза, но и «Альянса Сары Вагенкнехт», которая еще недавно казалась невозможной.

Глава делегации от СДПГ в Бранденбурге Дитмар Войдке согласился на требование «Альянса Сары Вагенкнехт» и включил в коалиционный договор критику военной помощи Украине и правительственного решения о размещении на территории Германии крылатых ракет США с 2026 года.

Коалиция с «Альянсом» стала возможна из-за того, что «Альтернатива для Германии», набравшая большое количество голосов избирателей, остается нерукопожатной в стране и мейнстримные партии решили формировать правительства в этих трех землях без крайне правых.

Решили пересмотреть политику

Научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов и Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов в разговоре с TRT на русском отметил, что заявление нового секретаря СДПГ Маттиаса Мирша в отношении Герхарда Шредера показывает, что социал-демократы пытаются отойти от тех подходов и той политики, которую проводили при Олафе Шольце после 2022 года.

«Особенно это применительно к концепции Zeitenwende («смена эпох»), анонсированной в феврале 2022 года, и отказу от традиции новой «Восточной политики». Этот поворот в идейных установках социал-демократов сопровождался резкой критикой тех, кто ранее проводил эту политику», — пояснил германист.

Он добавил, что Герхард Шредер являлся «основным антигероем СДПГ и немецкой политики» в целом.

«Матиас Мирш в принципе не отходил от взвешенных оценок работы федерального канцлера и сейчас в качестве генерального секретаря эти оценки озвучил. Но понятно, что этот шаг имеет определенное символическое значение, учитывая, что светофорная коалиция прекратит работу либо через год, либо, по некоторым оценкам, даже раньше», — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что социал-демократам необходимо выстраивать новую стратегию в новых политических реалиях, где они претендуют на то, чтобы быть младшим коалиционным партнером в «Большой коалиции» под управлением ХДС.

«Соответственно социал-демократам необходимо учесть опыт ошибок последних лет, прежде всего канцлерство Олафа Шольца, и внести актуальные изменения в эту программу действий. И здесь нормализация фигуры Шредера является важным шагом, говорящим о том, что отход от политики социал-демократов, который был заявлен в феврале 2022 года, неабсолютный, он может быть до некоторой степени пересмотрен. И в свою очередь это может придать партии большую гибкость на выборах и в актуальной политической работе», — полагает политолог.

По мнению аналитика, в современном немецком обществе есть запрос на изменение политических подходов. В настоящее время состояние экономики ФРГ можно описать как зыбкое — отказ от энергоносителей из РФ больно ударил по экономике Германии. В итоге курс, избранный правительством канцлера Олафа Шольца, нуждается в пересмотре.