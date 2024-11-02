На границе Азербайджана и Армении состоялась 10-я встреча Государственной комиссии по делимитации границы под председательством вице-премьеров двух стран. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудили очередность участков линии границы, которые будут включены в дальнейшие делимитационные работы.

Стороны обменялись мнениями по проектам инструкций для проведения делимитации, а также отметили, что регламент Делимитационных комиссий двух стран вступит в силу с 1 ноября. После основной встречи вице-премьеры обсудили вопросы транспортных коммуникаций между странами.

По итогам переговоров было решено определить дату и место следующего заседания комиссий в рабочем порядке.

Ранее, 25 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Положение о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации регламента делимитации 24 октября, а накануне, 23 октября, парламент Армении одобрил документ в первом чтении.

Совместное Положение о деятельности комиссий по делимитации границы было подписано странами 30 августа. В настоящее время стороны завершают внутригосударственные процедуры для его реализации.