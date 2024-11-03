Кого из кандидатов в президенты США поддерживает Москва?

Мир замер в ожидании решения американских избирателей. От их выбора во многом зависит, продолжится ли поддержка Украины в прежних масштабах, сохранит ли США лидирующую роль в НАТО, удастся ли сохранить режим контроля над ядерными вооружениями. Публичная риторика Кремля указывает на поддержку Харрис, российские же СМИ создают впечатление предпочтения кандидатуры Трампа. Так кого же на самом деле поддерживает Кремль? #США #выборы #Россия #Трамп #Харрис #война #поддержка