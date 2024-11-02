США потребовали от Израиля увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы до 350 грузовиков в день, однако, по данным ООН, в конце октября этот показатель составлял лишь 71 грузовик.

В письме от 13 октября госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин указали на необходимость пропуска гуманитарных грузов, требуя выполнения условий до середины ноября. Этот срок совпадает с завершением выборов в США, что может оказаться важной проверкой отношений Вашингтона с Израилем.

«Прогресс есть, но он недостаточен, и мы ежедневно работаем над тем, чтобы Израиль делал все необходимое для того, чтобы эта помощь попала к людям, нуждающимся в ней в Газе, — сказал Блинкен журналистам. — Недостаточно просто доставить грузовики в Газу. Очень важно, чтобы то, что они привозят с собой, могло эффективно распределяться внутри сектора».

На этой неделе израильские законодатели проголосовали за фактический запрет деятельности БАПОР — агентства ООН по делам палестинских беженцев. Это решение вызывает обеспокоенность международного сообщества, поскольку может сорвать работу служб, доставляющих продовольствие и медикаменты в Газу.

Кроме того, Израиль не выполнил условие о создании канала для оперативной связи с американскими чиновниками по вопросам гуманитарной ситуации. Письмо Блинкена и Остина стало одной из самых жестких позиций администрации Байдена к Израилю за последний год. Возможные меры включают ограничение военного финансирования Израиля.

Согласно исследованию, проведенному в рамках проекта «Стоимость войны» университета Брауна, США являются крупнейшим поставщиком военной помощи Израилю, выделив почти 18 млрд долларов с начала боевых действий в Газе.