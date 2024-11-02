Британская Консервативная партия избрала лидером 44-летнюю Кеми Баденок, депутата Палаты общин. Она стала первой чернокожей женщиной во главе крупной партии в Великобритании, сменив на посту бывшего премьер-министра Риши Сунака. Ранее Баденок занимала должности министра предпринимательства и торговли, а также министра по вопросам равноправия.

После значительного поражения на выборах под руководством Сунака, когда консерваторы сохранили лишь 121 мандат из 365 в Палате общин, он ушел в отставку. В гонке за лидерство Баденок победила бывшего министра иммиграции Роберта Дженрика, чья кампания была сосредоточена на антииммигрантской риторике.

Баденок родилась в Лондоне в семье иммигрантов из Нигерии и провела часть детства в Нигерии. Она получила образование инженера компьютеризованных систем в университете Сассекса и начинала карьеру как программист, позже став юристом.

В 2015 году ее избрали в Лондонскую ассамблею, после чего она занимала посты в правительствах Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

Баденок, вдохновленная наследием Маргарет Тэтчер, известна критикой мультикультурализма и воук-культуры, а также поддержкой снижения налогов и торговых барьеров. Во время кампании она подверглась критике за комментарии о «неравнозначном вкладе культур».

«Для меня большая честь и привилегия быть избранным на пост лидера нашей великой Консервативной партии. Партию, которую я люблю, которая дала мне так много, — заявила Баденок после избрания. — Пришло время приступить к делу. Пришло время обновляться».