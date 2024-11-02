Американские военные и разведывательные службы полагают, что война между Россией и Украиной вышла из тупика, так как российские силы начали наращивать наступление на востоке Украины. Как сообщает газета The New York Times, летом 2024 года аналитики из США предполагали, что Россия вряд ли добьется значительных успехов в Украине из-за проблем с обучением войск и сложностей прорыва украинской обороны. Однако, по данным издания, российские войска сумели не только продвинуться на востоке, но и отвоевать более трети территории, которую ранее захватила украинская армия в Курской области.

Кроме того, Россия значительно увеличила число ударов беспилотников по Украине, с 350 атак в июле до 1 500 в сентябре. Высокопоставленный американский военный чиновник отметил, что российские вооруженные силы «значительно эволюционировали», что теперь вызывает опасения у американской разведки в способности Украины противостоять этому наступлению.

По мнению американских чиновников, Украина продолжает нуждаться в помощи Запада, но главной проблемой ВСУ является нехватка солдат. Газета NYT указывает, что за время войны погибло около 57 тыс. украинских военных, что, по данным издания, вдвое меньше потерь российской стороны.

По оценкам Пентагона, текущих резервов ВСУ хватит на активные боевые действия еще на срок от полугода до года, после чего армия Украины столкнется с критической нехваткой войск.

Представители Пентагона также указали, что часть недавно сформированных украинских бригад использовалась для наступления в Курской области, что снизило возможности для резерва на востоке и юге. В то же время, по оценкам Запада, Россия испытывает аналогичные проблемы с нехваткой солдат и техники.