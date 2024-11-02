В ближайшие несколько лет Тайвань получит от США оружие, прошедшее боевые испытания в Украине, включая системы NASAMS и HIMARS, которые должны усилить обороноспособность острова на фоне нарастающего давления со стороны Китая. В рамках последнего раунда продаж на сумму около 2 млрд долларов США намерены поставить Тайваню три зенитно-ракетные системы NASAMS средней дальности с ракетами AMRAAM. Эти системы обеспечат надежное покрытие и защиту воздушного пространства Тайваня, отмечают аналитики.

NASAMS продемонстрировали свою эффективность в Украине и получили высокую оценку экспертов, которые считают, что их развертывание на Тайване поможет закрыть пробел в системе ПВО средней дальности. По мнению военного эксперта Су Цзу-юня из Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе, интеграция NASAMS в ПВО Тайваня позволит ему более эффективно противостоять угрозам, исходящим от китайских военных самолетов и кораблей, патрулирующих побережье острова.

США также планируют поставить Тайваню 29 комплексов высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS), известных своей ролью в уничтожении российских позиций в Украине. По мнению экспертов, HIMARS могут быть использованы для атак по китайским военным объектам в прибрежных районах в случае конфликта.

Пекин негативно отреагировал на новые продажи оружия Тайваню, назвав это шагом, нарушающим мир и стабильность в Тайваньском проливе. Китай призвал Вашингтон прекратить «опасные действия».

Китай продолжает демонстрировать свою мощь в регионе, проводя военные учения с участием авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун» в Южно-Китайском море.