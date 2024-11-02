Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия сейчас сдерживает одно из самых интенсивных наступлений российских войск. В субботу Сырский встретился с начальником Генштаба Чехии Карелом Ржегкой, обсудив текущие трудности на линии фронта. Он подчеркнул, что для поддержания обороны украинские подразделения требуют постоянного пополнения ресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников к активным действиям, заявив, что необходимы удары по лагерям, где проходят подготовку северокорейские войска, которые, как утверждают украинские источники, уже переброшены в районы, прилегающие к границам Украины.

Зеленский отметил, что Украина не может действовать без разрешения использовать западное оружие дальнего радиуса действия. «Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает, — сказал Зеленский. — Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам».

По данным украинской разведки, более 7000 северокорейцев прибыли на российские территории, прилегающие к Украине, и готовы поддержать российские войска. Западные аналитики считают, что это может вызвать эскалацию не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепляя связи Москвы и Пхеньяна.

Тем временем обстрелы территории Украины продолжаются. В Херсонской области в результате атаки погибла 40-летняя женщина, а трое мирных жителей, включая детей, получили ранения.

Ночью российские беспилотники обрушились на Киев, где их обломки вызвали пожар, разрушили офисное здание и нанесли повреждения жилым домам и электросетям в нескольких районах города. По словам украинских военных, из более чем 70 запущенных дронов большинство удалось сбить.