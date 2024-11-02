ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Сырский: ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян
Российская армия начала одно из самых интенсивных наступлений с начала войны, ставя перед Украиной новые оборонительные задачи на линии фронта
Сырский: ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Фото: Reuters
2 ноября 2024 г.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия сейчас сдерживает одно из самых интенсивных наступлений российских войск. В субботу Сырский встретился с начальником Генштаба Чехии Карелом Ржегкой, обсудив текущие трудности на линии фронта. Он подчеркнул, что для поддержания обороны украинские подразделения требуют постоянного пополнения ресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников к активным действиям, заявив, что необходимы удары по лагерям, где проходят подготовку северокорейские войска, которые, как утверждают украинские источники, уже переброшены в районы, прилегающие к границам Украины.

Зеленский отметил, что Украина не может действовать без разрешения использовать западное оружие дальнего радиуса действия. «Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает, — сказал Зеленский. — Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам».

По данным украинской разведки, более 7000 северокорейцев прибыли на российские территории, прилегающие к Украине, и готовы поддержать российские войска. Западные аналитики считают, что это может вызвать эскалацию не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, укрепляя связи Москвы и Пхеньяна.

Тем временем обстрелы территории Украины продолжаются. В Херсонской области в результате атаки погибла 40-летняя женщина, а трое мирных жителей, включая детей, получили ранения.

Ночью российские беспилотники обрушились на Киев, где их обломки вызвали пожар, разрушили офисное здание и нанесли повреждения жилым домам и электросетям в нескольких районах города. По словам украинских военных, из более чем 70 запущенных дронов большинство удалось сбить.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us