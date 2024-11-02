Администрация США предупредила Иран о последствиях возможной новой атаки на Израиль, подчеркнув, что не сможет сдерживать израильский ответ, сообщили Axios американский и израильские источники.

«Мы сказали иранцам: мы не сможем сдержать Израиль, и мы не сможем гарантировать, что следующая атака будет такой же выверенной и точечной, как предыдущая», – заявил американский чиновник.

Американский чиновник сообщил, что сообщение было передано Ирану напрямую, что является редким случаем прямых контактов между двумя странами. По словам израильского собеседника, Вашингтон передал Тегерану сообщение через швейцарских посредников.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в субботу, что США и Израиль «определенно получат сокрушительный ответ». Член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари сообщил, что Совет безопасности Ирана согласовал ответные меры, но дата и масштаб атаки пока не определены.

Пентагон объявил о развертывании в регионе дополнительных военных сил, включая эсминцы с системами противоракетной обороны, истребительную эскадрилью, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики B-52.

По данным израильской разведки, Иран готовит атаку с территории Ирака, возможно, до президентских выборов в США. Предполагается, что удар может быть нанесен совместными силами Революционной гвардии Ирана и союзных шиитских формирований с использованием дронов и баллистических ракет.

Израильские официальные лица заявили, что ответят на иранскую атаку даже если она будет осуществлена с территории Ирака. «Все будет зависеть от масштабов атаки и ее результатов», — рассказал израильский чиновник изданию.