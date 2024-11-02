Мощная буря, обрушившаяся во вторник на провинцию Валенсия, привела к катастрофическим наводнениям, которые премьер-министр Испании Педро Санчес назвал «крупнейшим стихийным бедствием в новейшей истории Испании».

«Я понимаю, что принятых мер недостаточно. Я знаю, что существуют серьезные проблемы: базовые службы парализованы, населенные пункты покрыты грязью, люди в отчаянии ищут своих близких... нам нужно действовать эффективнее», – заявил Санчес в телевизионном обращении из Мадрида.

К воскресенью будет развернуто дополнительно 5000 военнослужащих – это крупнейшее развертывание армии в мирное время в истории страны. В порт Валенсии направляется корабль с жилыми модулями и медицинскими учреждениями. В регион также направлены мобильные морги, гуманитарная помощь и специалисты для восстановления базовой инфраструктуры. Около 10000 сотрудников национальной полиции будут размещены в пострадавшем районе.

Государственные службы спасли 4800 человек и оказали помощь более чем 30000 людей в их домах. Тысячи добровольцев прибыли в пострадавшие районы с продовольствием, водой и лопатами для расчистки грязи.

Критика властей сосредоточена на поздней подаче экстренного оповещения и медленном оказании помощи районам, находящимся всего в нескольких километрах от Валенсии – одного из крупнейших городов Испании.

«Будет время проанализировать ошибки, подумать о том, как улучшить наш ответ на такие экстремальные ситуации, о важности государственных служб, необходимости прислушиваться к научным советникам и реальности изменения климата», – отметил Санчес.

Ущерб инфраструктуре региона огромен: разрушены железнодорожные линии, мосты, тоннели, части крупной автомагистрали и километры дорог. Города завалены автомобилями и обломками. Пострадали промышленные зоны, торговые центры и жилые дома.