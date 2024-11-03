Турция ищет точки соприкосновения между сторонами российско-украинского конфликта. Об этом в интервью газете Hürriyet сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По словам министра, Москва и Киев «стремятся избежать образа проигравшего».

«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы готовы выслушать каждую из них. Но друг говорит горькую правду. Именно это мы и делаем», — заявил Фидан.

«Необходимо найти справедливое решение конфликта в рамках территориальной целостности Украины. Усталость с обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будут развиваться события», — продолжил министр.

Глава турецкой дипломатии также отметил, что на саммите БРИКС отсутствовали конкретные решения по приему новых членов в организацию. По его словам, БРИКС, не имеющий четкой институциональной структуры, еще не определился с форматом возможного расширения - будь то полноценное членство или альтернативные формы сотрудничества.