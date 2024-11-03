ТУРЦИЯ
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Турция видит шансы на мир в Украине в 2025 году
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал о перспективах расширения БРИКС и поделился видением урегулирования конфликта в Украине
Турция видит шансы на мир в Украине в 2025 году
Хакан Фидан / Фото: AA / Others
3 ноября 2024 г.

Турция ищет точки соприкосновения между сторонами российско-украинского конфликта. Об этом в интервью газете Hürriyet сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По словам министра, Москва и Киев «стремятся избежать образа проигравшего».

«У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы готовы выслушать каждую из них. Но друг говорит горькую правду. Именно это мы и делаем», — заявил Фидан.

«Необходимо найти справедливое решение конфликта в рамках территориальной целостности Украины. Усталость с обеих сторон может привести к новой ситуации в 2025 году. Посмотрим, как будут развиваться события», — продолжил министр.

Глава турецкой дипломатии также отметил, что на саммите БРИКС отсутствовали конкретные решения по приему новых членов в организацию. По его словам, БРИКС, не имеющий четкой институциональной структуры, еще не определился с форматом возможного расширения - будь то полноценное членство или альтернативные формы сотрудничества.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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