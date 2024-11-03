Более 75 млн американцев уже проголосовали на президентских выборах досрочно – как по почте, так и лично на избирательных участках, следует из данных Университета Флориды. Это существенная часть от общего числа зарегистрированных избирателей, которое составляет около 168 млн человек.

В субботу Федеральное бюро расследований выступило с опровержением двух недостоверных видеороликов о безопасности выборов, которые были ложно представлены как официальные материалы ведомства. Первое видео содержало дезинформацию о якобы задержании трех групп за подделку избирательных бюллетеней, второе касалось супруга вице-президента Камалы Харрис — Дага Эмхоффа.

«Честность выборов является одним из наших главных приоритетов», — подчеркнули в ФБР, призвав граждан обращаться за информацией только к официальным источникам, в частности, к местным избирательным комиссиям.

Тем временем кандидаты проводят финальные митинги в ключевых колеблющихся штатах. На митинге в Джорджии Харрис охарактеризовала своего оппонента Дональда Трампа как человека, который не думает, как улучшить жизнь граждан. « Это человек, который становится все более нестабильным, одержим местью, поглощен обидами и стремится к неограниченной власти», — заявила она.

Трамп, выступая в Гастонии, парировал: «Камала сломала это, я это исправлю, и Америка снова станет богатой».

Согласно опросам, кандидаты идут вровень в семи ключевых штатах, которые могут определить исход выборов. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538 возможных.