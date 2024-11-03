Созданная в январе партия «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) выдвинула жесткое условие для участия в региональных коалициях трех восточных земель Германии — прекращение военной помощи Украине. Это может подорвать проукраинский консенсус во второй крупнейшей стране-доноре военной помощи Киеву.

После успеха на выборах в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии BSW стала практически незаменимым партнером для формирования коалиций в этих регионах. Партия, названная в честь своего популярного, но неоднозначного лидера, является единственной, кроме крайне правой АдГ, выступающей против поддержки Украины.

Давление уже принесло первые результаты: отделение Социал-демократической партии (СДПГ) в Бранденбурге подписало с BSW совместное заявление, включающее тезис: «Война не закончится дальнейшими поставками оружия». Это вызвало возмущение в Берлине.

«Тот, кто говорит о мире, но подразумевает прекращение поддержки Украины, не хочет настоящего мира», — заявила агентству Reuters старший депутат от партии «Зеленых» Агнешка Бруггер.

Эксперты отмечают, что хотя земельные правительства не влияют напрямую на внешнюю политику, позиция BSW усиливает традиционно русофильское левое крыло СДПГ в критический момент — когда Россия добивается успехов на поле боя, а политика США в отношении Украины зависит от предстоящих выборов.

По данным опросов, BSW может получить 7-9% голосов на федеральных выборах в следующем году. Однако аналитики не исключают, что партия может развалиться из-за внутренних противоречий, как это уже случалось с предыдущими политическими проектами Вагенкнехт.