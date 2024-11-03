Смог в Индии: в городах резко ухудшилось качество воздуха

Сразу в нескольких регионах Индии, включая мегаполисы Нью-Дели и Мумбаи, резко ухудшилось качество воздуха. В городах здания окутаны пеленой смога, реки покрылись ядовитой пеной, а жители жалуются на проблемы с дыханием и зуд в глазах. Окутана смогом и мавзолей-мечеть Тадж-Махал в городе Агра. Качество воздуха в Индии особенно сильно ухудшается каждую осень, когда люди начинают сжигать остатки растений после сбора урожая. Ситуацию усугубляют выхлопные газы и дым от петард. Нью-Дели, где проживают 20 миллионов человек, считается самой загрязненной столицей мира. #смог #индия #загрязнение #воздух #ньюдели #мумбаи #таджмахал