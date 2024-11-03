В Ботсване произошла историческая смена власти: впервые за 58 лет независимости оппозиционная коалиция «Зонтик за демократические перемены» (UDC) одержала победу над правящей Демократической партией Ботсваны (BDP).

54-летний лидер оппозиции Дума Боко сменит на посту президента Мокветси Масиси, который признал поражение после того, как его партия потерпела сокрушительное поражение. «С завтрашнего дня... я начну процесс передачи власти», — заявил Масиси в телефонном разговоре с Боко.

«Я клянусь каждой частичкой своего существа, что сделаю все возможное, чтобы не подвести и не разочаровать, всегда осознавая огромную ответственность, возложенную на меня народом этой республики. Это их правительство», — сказал Боко после принятия присяги.

Аналитики связывают поражение BDP с растущим экономическим недовольством, особенно среди молодежи. Несмотря на то что Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в мире, спад на мировом алмазном рынке привел к падению экономического роста до 1% в этом году, а безработица выросла до 28%.

UDC одержала победу в 35 из 58 избирательных округов, получив парламентское большинство. Партия обещает более чем вдвое увеличить минимальную заработную плату, улучшить социальные услуги и создать более независимую судебную систему.

«Я никогда не думал, что стану свидетелем этих перемен при жизни, — сказал Reuters 23-летний студент Мпхо Могороси. — BDP находилась у власти слишком долго... и я горжусь тем, что стал частью народа, который сместил их».

Эксперты сообщили Reuters, что результаты выборов в Ботсване должны послужить предупреждением для длительно правящих партий во всей Африке: без экономического прогресса и возможностей трудоустройства политическое господство может пошатнуться.