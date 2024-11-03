По имеющимся данным, с пятницы по субботу в Джебалии на севере сектора Газа погибли более 50 детей, сообщило агентство ООН ЮНИСЕФ.

Смертельные случаи произошли, когда «удары сравняли с землей два жилых дома, в которых укрывались сотни людей», заявила в субботу исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Она также упомянула о двух нападениях на сотрудников кампании по вакцинации от полиомиелита в секторе Газа в субботу: в одном случае машина сотрудников ЮНИСЕФ под обстрел, но никто не пострадал; а во втором, по сообщениям, не менее трех детей были ранены возле клиники вакцинации в Шейх-Радване, на севере эсклава.

Рассел назвала эти атаки «очередным примером тяжелых последствий неизбирательных ударов по гражданскому населению в секторе Газа». Она также призвала Израиль «немедленно расследовать обстоятельства нападения» на сотрудников ЮНИСЕФ.

Палестинские власти также осудили нападение в Шейх-Радване, заявив, что в результате были ранены шесть человек, в том числе четверо детей.

Пресс-секретарь израильских военных Надав Шошани отрицает ответственность, заявляя, что «вопреки утверждениям, первоначальный анализ показал, что [израильские военные] не наносили удар в указанном районе в указанное время».

По данным органов здравоохранения Газы, с начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года были убиты более 43 тыс. палестинцев, в основном женщины и дети, и еще более 101 тыс. человек были ранены.

Израильское вторжение привело к перемещению почти всего населения территории в условиях продолжающейся блокады, которая привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.