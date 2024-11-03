Реакция Китая и России на нападение Израиля на Тегеран вызвала широкую критику в иранской прессе — многие сочли ее недостаточной и запоздалой.

Газета «Хам-Михан» подчеркнула, что, учитывая активное развитие стратегических отношений между Тегераном, Москвой и Пекином в последние годы, можно было ожидать, что Россия и Китай официально осудят нападения на Иран.

«Прошло три дня после израильской военной атаки на объекты в трех иранских провинциях, прежде чем министерство иностранных дел Китая отреагировало на нее. Представитель российского МИД также прокомментировал атаку лишь через несколько часов после этого. В итоге ни Пекин, ни Москва не осудили действия Израиля», — пишет издание.

Газета продолжила критиковать позицию этих двух стран, сравнивая их с некоторыми европейскими государствами, у которых напряженные отношения с Ираном.

В последние годы, когда западные санкции против Ирана усилились, Тегеран укрепил экономические связи с Москвой и Пекином, одним из ключевых результатов которых стала продажа дешевой нефти в Китай.

Однако расширение этих политических связей постоянно сталкивается с критикой внутри Ирана, и недовольство усилилось после недавних прямых конфликтов между Ираном и Израилем.

Газета, связанная с так называемыми «сторонниками жесткой линии» Ирана, призвала к прямым военным действиям против Израиля, утверждая, что такие атаки необходимы для обеспечения региональной стабильности.

В статье под заголовком «Убить собаку» газета Agaah подчеркивает необходимость усиления военной конфронтации с Израилем, заявляя: «Нападения на интересы сионистского режима во всем мире гарантируют безопасность региона».

Экс-глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Хашматулла Фалахат Пише раскритиковал действия правительства по борьбе с «внутренними» врагами, заявив, что они подрывают дипломатические усилия.

Он утверждает, что неспособность объединить внутренние политические силы привела к неудачам во внешней политике страны.

«Дипломатию принимают и доверяют ей во всем мире, когда она отражает единый и сильный голос внутри страны. Поэтому основные препятствия для дипломатии здесь внутренние», — написал он.